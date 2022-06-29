Ассоциация: украинских беженцев будут расселять в спортзалах

Он заявил, что самоуправления обеспокоены дальнейшим размещением украинских беженцев, учитывая, что с 1 июля вступит в силу сокращенная поддержка. Поставщики услуг уже отказываются от договоров, вынуждая самоуправления искать альтернативы.

"Это определенно будут спортзалы, потому что объемы действительно большие, в самоуправлениях достигнут лимит приема.

Заставляет задуматься и заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса о ситуации в Риге", - говорит Валайнис.

Представитель ассоциации сообщил, что ее члены встретятся в четверг, 30 июня, чтобы еще раз уточнить ситуацию. Валайнис надеется, что самоуправления и правительство придут к общему пониманию того, что это проблема государства, а не только местных властей.

Уже сообщалось, что с 1 июля, когда вступит в силу сокращенная поддержка по размещению украинских беженцев, около 3000 беженцев будут вынуждены искать другое жилье, заявили агентству LETA в Латвийском союзе самоуправлений (LPS).