Ср, 29.06.2022
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Выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Иллюстраивное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 617 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Оба они были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 208,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2942 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 241 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 376 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 835 152 человек в Латвии.

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