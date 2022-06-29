Выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 617 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 617 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Оба они были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 208,1 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 2942 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 241 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 376 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 835 152 человек в Латвии.
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