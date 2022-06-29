Выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Оба они были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 208,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2942 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 241 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 376 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 835 152 человек в Латвии.