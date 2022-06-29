Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой

"Добро пожаловать в мир", - подписала снимок с малышом 31-летняя Клишина.

О беременности Клишиной стало известно в феврале. Тогда легкоатлетка разместила фотографию в закрытом купальнике, где был виден округлившийся живот.

Затем спортсменка неоднократно публиковала снимки, рассказывая, как ожидает малыша. Дарья даже намекнула на пол ребёнка - у спортсменки родился сын. А вот имя отца мальчика Клишина так и не раскрыла.

Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013). В 2016 году Клишина стала единственно российской легкоатлеткой, допущенной до Олимпийских игр в Бразилии.

Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио, которые оказались для неё неудачными. Клишина не смогла выйти в финал соревнований из-за травмы, полученной во время квалификации. Спортсменка была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.