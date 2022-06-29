Серена Уильямс выбыла уже после первого раунда Уимблдона. Проиграла 115-й ракетке мира

На старте турнира американка проиграла 115-й ракетке мира Хармони Тан из Франции. Матч продолжался 3 часа 10 минут и завершился со счётом 5:7, 6:1, 6:7 в пользу француженки.

По ходу матча 40-летняя Уильямс пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Тан три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Это был первый матч Уильямс в одиночном разряде с лета 2021 года. Организаторы предоставили американке, занимающей сейчас 1204-ю строчку в рейтинге WTA, wild card (специальное приглашение) на Уимблдонский турнир.

Серена Уильямс семь раз выигрывала Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде: в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.

В следующем круге Хармони Тан встретится с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо, которая на старте Уимблдона обыграла американку Кристину Макхэйл - 6:2, 6:1.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля.