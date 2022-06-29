Видео ⟩ В Озолниеках в промышленной зоне вспыхнул пожар

"Пламя стремительно распространяется на прилегающие здания, к месту происшествия выехали более 30 пожарных, 2 автолестницы и 8 автоцистерн. Ведутся работы по защите прилегающих зданий!" - сообщили в службе.

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 66 вызовов, 26 из которых были связаны с тушением пожаров, в том числе два - с лесными пожарами.

30 вызовов поступили на спасательные работы, а десять оказались ложными.

Во вторник в 22:34 поступил вызов в Ригу, на улицe Русес, где в девятиэтажном жилом доме было задымление. На месте происшествия было установлено, что в квартире на пятом этаже горели оставленные без присмотра пригоревшие продукты площадью 0,01 кв.

Пожарные вытащили из задымленного помещения одного человека и передали его Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). В ходе спасательных работ пожарным поступила информация, что в этом здании, на четвертом этаже другого подъезда, также необходима помощь пожарных. Пожарные эвакуировали из квартиры двух человек, там горело домашнее имущество.

В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Даугавпилсском лесу заблудился человек. Вместе с Государственной полицией пожарные обыскали возможное местонахождение мужчины, и через час его нашли.

Около девяти вечера пожарные получили вызов в Ригу, на улицу Краста, где на реке Даугава находился человек в беспомощном состоянии. С помощью катера VUGD и катера сотрудников Рижской муниципальной полиции человека погрузили в лодку, вывезли на берег и передали медикам NMPD.

В 11:33 поступил вызов в Сигулдский край, где произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте зафиксировано столкновение грузовика и легкового автомобиля. Пожарные поставили на колеса перевернувшуюся машину, отсоединили клеммы аккумулятора и привели в порядок дорогу.