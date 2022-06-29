Эксперт: без значительных реформ Украина не станет членом ЕС

"Как только этот процесс попадет в руки чиновников ЕС, начнется техническая работа - перевод документов, регламентов, анализ того, что нужно принять, что нужно сделать. Украинцы увидят папку с 500 листами со списком того, что нужно сделать. И не только принять законы, но и воплотить их в жизнь", - сказал эксперт.

По его словам, после войны Украина столкнется с такими значительными вызовами, что членство в ЕС не будет стоять на первом месте, например, придется работать над восстановлением разрушенной войной инфраструктуры.

"Разрушены мосты, заводы, больницы и дома - для их восстановления потребуются десятки миллиардов евро. Не надо рассчитывать, что Европа, которая также страдает от кризиса и инфляции, сможет безвозмездно предоставить Украине эти средства, - заявил Кастенс. - В данный момент основное внимание уделяется войне. Членство в ЕС - это что-то вторичное, что люди в эшелонах власти, в канцелярии президента видят как один из следующих шагов, когда война подойдет к концу. Потому что у Украины нет ресурсов, чтобы воевать и одновременно проводить любые структурные реформы".

По словам Кастенса, реформы могут быть проведены в таких секторах, как судебная система, но ситуация хуже в медицинском секторе или в других сферах с очень низкой заработной платой. "Украине, очевидно, придется провести аудит, чтобы понять, в какие сферы необходимо вкладывать больше денег для повышения зарплат и компетенций, - сказал Кастенс. - Украина страдает от той же болезни, что и многие постсоветские страны, когда зарплаты в госсекторе отстают от зарплат в частном секторе. В Латвии это было очень заметно после вступления в ЕС, когда экономика набирала обороты".

"Я очень надеюсь, что украинские власти после войны осознают, что без правового государства, без принципа правовой преемственности невозможно добиться значительного притока инвестиций даже в страну с огромным экономический потенциалом, особенно в сельском хозяйстве", - сказал Кастенс.

Эксперт: послевоенная помощь Украине будет оказана с рядом условий

Когда война на Украине закончится, вероятно, состоится большая конференция доноров, участники которой выразят готовность инвестировать в восстановление Украины, но следует отметить, что это произойдет не без определенных предварительных условий, заявил в интервью агентству LETA эксперт по Восточному партнерству Оскар Кастенс.

"Скорее всего, конференция доноров соберет все страны, которые поддерживают Украину и хотят видеть ее экономически благополучной и демократической страной. Будут выражены обязательства, и каждая страна или блок примерно обозначат суммы, которые они готовы выделить на восстановление Украины", - прогнозирует он.