Ср, 29.06.2022
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Эксперт: без значительных реформ Украина не станет членом ЕС
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ФОТО: LETA

Радость в Украине, которая надеется стать членом ЕС вскоре после окончания войны, скоро обернется суровой реальностью - для достижения этой цели предстоит долгий, трудный и дорогостоящий процесс, заявил в интервью агентству LETA эксперт по Восточному партнерству Оскар Кастенс.

Он указал, что после политического решения весь процесс будет передан Еврокомиссии, и начнется бюрократический путь.

"Ускоренной процедуры, на которую многие украинцы надеются, вообще не существует. И хотя Украина сильно пострадала от войны, ЕС не допустит исключений, потому что тогда будут возражать другие страны", - сказал Кастенс, который последние десять лет работал в сфере помощи развитию в разных странах мира, а последние три года работал с украинским парламентом.

Процесс реформ в Украине перед началом войны начался, но не так быстро, как хотелось бы западным партнерам, считает эксперт. "Как только украинское правительство и администрация президента осознают, что вступление в ЕС - это долгий и болезненный процесс, это произойдет, но не так быстро, как хотелось бы украинцам, потому что нужно будет показывать какие-то ощутимые результаты. Европа не будет делать исключений только для того, чтобы помочь пострадавшему от войны государству", - добавил он.

Кастенс считает, что Украина слишком оптимистично настроена в отношении членства в ЕС.

Он напоминает пример Турции: страна с населением более 80 миллионов человек является кандидатом на членство в ЕС с 1999 года, но не очень близка к вступлению.

"Как только этот процесс попадет в руки чиновников ЕС, начнется техническая работа - перевод документов, регламентов, анализ того, что нужно принять, что нужно сделать. Украинцы увидят папку с 500 листами со списком того, что нужно сделать. И не только принять законы, но и воплотить их в жизнь", - сказал эксперт.

По его словам, после войны Украина столкнется с такими значительными вызовами, что членство в ЕС не будет стоять на первом месте, например, придется работать над восстановлением разрушенной войной инфраструктуры.

"Разрушены мосты, заводы, больницы и дома - для их восстановления потребуются десятки миллиардов евро. Не надо рассчитывать, что Европа, которая также страдает от кризиса и инфляции, сможет безвозмездно предоставить Украине эти средства, - заявил Кастенс. - В данный момент основное внимание уделяется войне. Членство в ЕС - это что-то вторичное, что люди в эшелонах власти, в канцелярии президента видят как один из следующих шагов, когда война подойдет к концу. Потому что у Украины нет ресурсов, чтобы воевать и одновременно проводить любые структурные реформы".

По словам Кастенса, реформы могут быть проведены в таких секторах, как судебная система, но ситуация хуже в медицинском секторе или в других сферах с очень низкой заработной платой. "Украине, очевидно, придется провести аудит, чтобы понять, в какие сферы необходимо вкладывать больше денег для повышения зарплат и компетенций, - сказал Кастенс. - Украина страдает от той же болезни, что и многие постсоветские страны, когда зарплаты в госсекторе отстают от зарплат в частном секторе. В Латвии это было очень заметно после вступления в ЕС, когда экономика набирала обороты".

"Я очень надеюсь, что украинские власти после войны осознают, что без правового государства, без принципа правовой преемственности невозможно добиться значительного притока инвестиций даже в страну с огромным экономический потенциалом, особенно в сельском хозяйстве", - сказал Кастенс.

Эксперт: послевоенная помощь Украине будет оказана с рядом условий

Когда война на Украине закончится, вероятно, состоится большая конференция доноров, участники которой выразят готовность инвестировать в восстановление Украины, но следует отметить, что это произойдет не без определенных предварительных условий, заявил в интервью агентству LETA эксперт по Восточному партнерству Оскар Кастенс.

"Скорее всего, конференция доноров соберет все страны, которые поддерживают Украину и хотят видеть ее экономически благополучной и демократической страной. Будут выражены обязательства, и каждая страна или блок примерно обозначат суммы, которые они готовы выделить на восстановление Украины", - прогнозирует он.

При этом эксперт подчеркнул, что Украина уже живет в долг и каждый месяц платит проценты по этим кредитам. "Понятно, что так не может продолжаться вечно. Еще до начала войны большая часть экономики и финансовых потоков Украины сильно зависела от международных организаций, кредитов ЕС, Всемирного банка и других финансовых институтов", - сказал он.

Он предполагает, что после войны доноры возьмут на себя обязательства по помощи определенным направлениям украинской экономики определенными суммами денег, но будет и пакет условий. "Соответственно, мы готовы помочь вам построить современное государственное управление, но вы должны сделать некоторые домашние задания, например, добиться независимой судебной власти, прозрачных закупок, контроля над службами безопасности, а также над армией, которая будет очень сильной после войны", - сказал Кастенс.

Отвечая на вопрос о помощи Украине со стороны ЕС и Латвии, он похвалил Латвию и отметил, что ЕС как экономический союз не оказывает такой большой военной помощи, как некоторые члены НАТО, такие как США и Великобритания..

"Россия довольно сильно ощущает на себе последствия санкций. Следует отметить, что западные комплектующие широко используются и в производстве российской военной техники - это ослабляет Россию, и Запад пытается реализовать тактику холодной войны. Так сказать, проверить Россию на выносливость. Никто не заинтересован в развале России за несколько месяцев, потому что это вызвало бы непредсказуемые последствия в стране с громадным ядерным арсеналом", - сказал Кастенс.

Однако он добавил, что часть ЕС до сих пор не понимает, что происходит на Украине, и многие смотрят на страну как на довоенную Украину, хотя за время войны она сильно изменилась и после войны будет совсем другой страной.

"Я думаю, что во многих западных странах, особенно крупных, Россию воспринимают в категориях холодной войны - что она непредсказуема, что она может начать военные действия и против стран ЕС. Поэтому и звучат призывы к примирению, компромиссам. Хотелось бы посмотреть, что сказал бы президент Франции, которого призвали бы вернуть Англии Нормандию, чтобы англосаксы не чувствовали себя униженными", - сказал эксперт.

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