Видео ⟩ В Москве горят ангары с шинами: пожар тушат с помощью вертолетов
В Москве в районе Каширского шоссе загорелся мусор, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Позже пожар охватил два металлических ангара, пишет "Медуза".
В Москве в районе Каширского шоссе загорелся мусор, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Позже пожар охватил два металлических ангара, пишет "Медуза".
⚡️In Moscow, a large-scale fire on Kashyrskoye Highway: first a garbage dump caught fire, then the fire spread to a warehouse with tires, - mass media. pic.twitter.com/75X5doprD3— Flash (@Flash43191300) June 29, 2022
Всего горит больше двух тысяч квадратных метров.
По данным агентства "Москва", в ангарах на Каширском шоссе загорелись покрышки. The Village пишет о взрывах газовых баллонов. На фотографиях и видео, опубликованных СМИ, виден черный столб дыма.
На месте пожара работают оперативные службы. МЧС привлекло к тушению вертолеты.
Из-за возгорания власти Москвы ограничили движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе.
Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительной версии, пожар произошел из-за поджога, сообщил источник РИА Новости, пишет "Медуза".
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