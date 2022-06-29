Видео ⟩ В Москве горят ангары с шинами: пожар тушат с помощью вертолетов

⚡️In Moscow, a large-scale fire on Kashyrskoye Highway: first a garbage dump caught fire, then the fire spread to a warehouse with tires, - mass media. pic.twitter.com/75X5doprD3 — Flash (@Flash43191300) June 29, 2022

Всего горит больше двух тысяч квадратных метров.

По данным агентства "Москва", в ангарах на Каширском шоссе загорелись покрышки. The Village пишет о взрывах газовых баллонов. На фотографиях и видео, опубликованных СМИ, виден черный столб дыма.

На месте пожара работают оперативные службы. МЧС привлекло к тушению вертолеты.

Из-за возгорания власти Москвы ограничили движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе.

Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительной версии, пожар произошел из-за поджога, сообщил источник РИА Новости, пишет "Медуза".