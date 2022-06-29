Ср, 29.06.2022
В настоящее время Россия, вероятно, не готова и не достаточно сильна, чтобы представлять серьезную угрозу членам НАТО. Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны
Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны

Видео ⟩ В Москве горят ангары с шинами: пожар тушат с помощью вертолетов

ФОТО: кадр из видеоролика

В Москве в районе Каширского шоссе загорелся мусор, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Позже пожар охватил два металлических ангара, пишет "Медуза". 

Всего горит больше двух тысяч квадратных метров.

По данным агентства "Москва", в ангарах на Каширском шоссе загорелись покрышки. The Village пишет о взрывах газовых баллонов. На фотографиях и видео, опубликованных СМИ, виден черный столб дыма.

На месте пожара работают оперативные службы. МЧС привлекло к тушению вертолеты. 

Из-за возгорания власти Москвы ограничили движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе.

Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительной версии, пожар произошел из-за поджога, сообщил источник РИА Новости, пишет "Медуза".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back