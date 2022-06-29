Из-за перегрева в больницу угодили 33 человека

По ее словам, чаще всего во всех возрастных группах жалобы были после длительного пребывания на солнце. Кроме того, пациенты отмечают, что они не получали достаточного количества жидкости в течение дня, не прекращали физической работы до тех пор, пока у них не возникали серьезные проблемы со здоровьем, такие как потеря сознания, слабость.