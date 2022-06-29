"Россия - самая значительная угроза": НАТО одобрили новую концепцию

Как сообщалось ранее, Россия в документе названа "наиболее значительной и непосредственной угрозой" безопасности альянса. В свою очередь, Китай называется страной, чья политика бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям" НАТО.

"Углубление стратегического партнерства между Китайской народной республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречит нашим ценностям и интересам", - сказано в документе.

Другими угрозами называются: международный терроризм, нестабильная обстановка в Африке и на Ближнем Востоке, а также изменение климата.

В предыдущей стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, Россия была обозначена как партнер. Китай в ней не упоминался вообще.