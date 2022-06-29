Ср, 29.06.2022
В настоящее время Россия, вероятно, не готова и не достаточно сильна, чтобы представлять серьезную угрозу членам НАТО. Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны
Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны

"Россия - самая значительная угроза": НАТО одобрили новую концепцию

Генсек НАТО Йенс Столтернберг. ФОТО: Kenzo Tribouillard

На саммите в Мадриде лидеры стран НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. Концепция утверждена до 2030 года.

Как сообщалось ранее, Россия в документе названа "наиболее значительной и непосредственной угрозой" безопасности альянса. В свою очередь, Китай называется страной, чья политика бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям" НАТО.

"Углубление стратегического партнерства между Китайской народной республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречит нашим ценностям и интересам", - сказано в документе.

Другими угрозами называются: международный терроризм, нестабильная обстановка в Африке и на Ближнем Востоке, а также изменение климата.

В предыдущей стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, Россия была обозначена как партнер. Китай в ней не упоминался вообще.

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