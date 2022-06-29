Видео ⟩ Дрон помог полиции за час поймать 10 агрессивных водителей

Работники отдела специальных задач Управления безопасности движения Государственной полиции продолжают для надзора за дорожным движением использовать помощь беспилотного самолета. Вчера, 28 июня, с помощью дрона в Риге, на ул. Иерикю в течение часа были зафиксированы десять водителей, которые нарушали правила дорожного движения и ехали агрессивно.

Вчера, 28 июня, с 09:00 до 10:00 сотрудники полиции с помощью дрона наблюдали за дорожным движением в Риге, на ул. Иерикю, на участке от ул. Кастранас до Густава Земгале гатве. В течение часа были пойманы десять автоводителей, которые игнорировали интересы других участников движения, по полосе общественного транспорта объезжали колонну стоящих или медленно едущих автомобилей.

Среди десяти агрессивных автоводителей, чьи нарушения были зафиксированы с помощью беспилотного самолета, полицейские констатировали, что два водителя нарушили и другие правила дорожного движения. Один из этих водителей вел транспортное средство во время запрета на использование права, в свою очередь, у другого водителя не был проведен техосмотр транспортного средства.

К девяти водителям за агрессивное движение был применен штраф в размере 70 евро, к одному из этих девяти водителей применили дополнительный штраф в размере 55 евро за управление транспортным средством, для которого не проведен технический осмотр. В свою очередь, для другого лица за агрессивную езду применено максимальное наказание, то есть 280 евро, так как это же лицо управляло автомобилем во время запрета на использование водительских прав, за что был дополнительно применен штраф в размере 500 евро.