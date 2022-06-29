Остапенко уверенно вышла в третий круг Уимблдона
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко одержала уверенную победу во втором круге Уимблдонского турнира.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко одержала уверенную победу во втором круге Уимблдонского турнира.
Во втором раунде соревнований Остапенко победила бельгийку Янину Викмайер. Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:2.
По ходу матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Что касается 32-летней Викмайер (606 WTA), то она сделала две подачи навылет, одну ошибку на подаче и не реализовала два брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.
Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Викмайер в 2011 году дошла до 1/8 финала соревнований.
Во втором круге Уимблдона соперницей 25-летней Остапенко станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии или Элизабетта Коччиаретто из Италии.
Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!