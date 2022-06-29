Остапенко уверенно вышла в третий круг Уимблдона

Во втором раунде соревнований Остапенко победила бельгийку Янину Викмайер. Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:2.

По ходу матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Что касается 32-летней Викмайер (606 WTA), то она сделала две подачи навылет, одну ошибку на подаче и не реализовала два брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.

Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Викмайер в 2011 году дошла до 1/8 финала соревнований.

Во втором круге Уимблдона соперницей 25-летней Остапенко станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии или Элизабетта Коччиаретто из Италии.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.