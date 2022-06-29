Главное за 29 июня ⟩ Долгожданная гроза, "расстрел" президента и новый кратер на Луне

В последние дни для жителей Латвии стало настоящим вызовом найти в супермаркетах для приготовления холодного супа кефир, свеклу и даже зелень. Так, полки с этими продуктами в большинстве магазинов были пусты, на что и обратили внимание пользователи Сети. Собрали реакции - от злости до шуток.

13 июня этого года крестьянское хозяйство косило поле в Салдусском крае. После окончания работ жители окружающих домов констатировали, что на скошенных площадях находятся тела убитых животных. Очевидица произошедшего Эвита Гринберга рассказывает, что ей пришлось столкнуться с косулей-мамой, которая в замешательстве ходила по останкам животных и искала своих пропавших детенышей. В свою очередь в крестьянском хозяйстве указывают - смерть животных во время покоса травы неизбежна. Действительно ли это так?

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На поверхности Луны образовался новый двойной кратер после того, как 4 марта в нее врезалась неизвестная ракета. Сейчас астрономы пытаются разобраться, откуда она взялась и кто ее запустил, сообщает CNN.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российское вторжение в Украину "мачо-войной и идеальным примером токсичной маскулинности". Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, пишет "Медуза".

Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска заявил во вторник, 28 июня, что уничтожение Украины было бы огромной ошибкой для России. Ранее он публично высказывался против войны в Украине, пишет AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть Россию "страной-спонсором терроризма", пишет AFP.

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На три дня Латвия снова объединилась. К сожалению, горем. С воскресенья вся страна следила за поисками пропавшей на пляже в Сигулде пятилетней Эвиты. Днем во вторник спасатели нашли ее тело. В эфире "Кто вам платит?" обсудили, чему нас учит эта трагедия.

Пляжный сезон и жара в самом разгаре! Соответственно, риски, связанные с купанием - еще выше. Что может случиться, если человек наглотается воды? А "нарукавнички" могут обезопасить ребенка? Отвечаем на эти вопросы.

Уже через несколько часов после того, как российская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, в интернете начали циркулировать откровенно фальшивые и ничем не подтвержденные истории, которые распространяли российские телеграм-каналы и лично заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Украинский волонтер – это тот, кто всегда найдет необходимое, кто из-под земли достанет лекарства, кто если не найдет бронежилет сам, то найдет того, кто его сделает. Это тот, кто, рискуя собственной жизнью, под обстрелами будет спасать котят. Это тот, кто организует эвакуацию людей из заблокированного города. Это тот, кто живет помощью другим, и тот, чья любовь больше и сильнее любых трудностей! Вадим Булик – один из этих невероятных людей.

В кинотеатрах Латвии - новый фильм визионера Алекса Гарленда - британский деревенский хоррор "Род мужской". Фильм вызовет вопросы у многих зрителей, но только не у авторов видеоподкаста "Кина - будет!" - им как раз все ясно! О том, про что это витиеватое кино, чем оно страшно, а чем - топорно и кому понравится - в новом выпуске нашей передачи о кино.

Некоторое время назад в Плявниеках/Пурвциемсе прошли съемки художественного фильма "Открытка из Рима" латвийского режиссера Эльзы Гауи. Для нужд фильма в этом районе Риги была построена почта, которую местные жители приняли за настоящую и стучали в двери, чтобы получить услуги.

Латвийское общество орнитологов напоминает: если вы обнаружили "вроде как" брошенного птенца чайки, оставьте его там же - его родители рядом!