Ринкевич: Финляндия и Швеция получили официальное приглашение в НАТО

Министр выразил надежду, что официальный протокол о присоединении двух стран может быть подписан на заседании Североатлантического совета в ближайшие десять-четырнадцать дней, после чего последует процесс ратификации.

"Все 30 членов НАТО должны ратифицировать эти договоры. Сейм готов ратифицировать их как можно в более короткие сроки, однако есть страны, где процедуры ратификации идут немного дольше, но с учетом нынешних обстоятельств я не думаю, что мы мы говорим о годе или двух. Я надеюсь, что это произойдет раньше", - сказал Ринкевич.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, но вторжение России на Украину радикальным образом изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому поддержка членства в НАТО среди политиков и общественности в обеих странах стремительно выросла.

Страны-союзники приветствуют присоединение Финляндии и Швеции, лишь Турция выразила протест, обвинив обе страны в укрывании боевиков курдских вооруженных групп, воюющих с турецким правительством. Анкара также выразила недовольство тем, что в 2019 году, когда Турция начала вооруженную операцию против сирийских курдов, Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оружия в эту страну.

Финляндия и Швеция выразили свое несогласие с упреками и вступили в диалог с Турцией, чтобы преодолеть препятствия на пути к НАТО.