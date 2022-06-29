ВИДЕО ⟩ Усик и Джошуа провели битву взглядов

Пресс-конференция была посвящена титульному реваншу между боксёрами, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Усик и Джошуа почти полторы минуты смотрели друг другу в глаза, пока их не прервал Эдди Хирн.

Забавный момент произошёл после битвы взглядов. Во время фотосессии Усик поднял вверх воображаемую саблю, а потом по-казацки "спрятал" её за пояс и отправился на выход.

Напомним, в сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

На счету 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) на профессиональном ринге. 32-летний Джошуа имеет в своём активе 24 победы (22 - досрочно) и два поражения.