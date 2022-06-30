Индрашис вернулся в Россию
Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает официальный сайт российской команды.
Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает официальный сайт российской команды.
Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.
⚡️ Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил контракт на один год с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом (193 см, 88 кг). pic.twitter.com/hkZidMKhAo— Spartak Moscow (@spartak_hc) June 29, 2022
В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.
С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.
Ранее стало известно о том, что латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала".
Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.
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