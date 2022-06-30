Чт, 30.06.2022
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Индрашис вернулся в Россию

Микс Индрашис ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает официальный сайт российской команды.

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.

С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.

Ранее стало известно о том, что латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала".

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.

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