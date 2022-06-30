Индрашис вернулся в Россию

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

⚡️ Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил контракт на один год с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом (193 см, 88 кг). pic.twitter.com/hkZidMKhAo — Spartak Moscow (@spartak_hc) June 29, 2022

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.

С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.

Ранее стало известно о том, что латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала".

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.