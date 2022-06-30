Колинько стал главным тренером клуба из "Вирслиги"

47-летний Колинько ранее работал тренером вратарей в сборной Латвии по футболу, в РФШ, а также в "Шахтёре" из Солигорска. Кроме того, в 2015 году Колинько был главным тренером юрмальского "Спартака".

Сообщается, что в тренерском штабе "Супер Новы" останутся Игорь Кораблёв, Александр Проскурин (тренер вратарей), Андрей Переплёткин и Угис Вилюмс (тренер по физической подготовке).

"Возглавить клуб Высшей лиги - это всегда ответственность и большой вызов. И не имеет значения, на каком месте в турнирной таблице находится команда в данный момент. Конечно, ситуация тяжёлая - последнее место никого и никогда не может радовать, поэтому наша задача очевидна - сражаться до конца и сохранить место в Высшей лиге", - заявил Колинько.

Александр Колинько будучи вратарём провёл 94 матча за сборную Латвии. За время своей карьеры он выступал за "Сконто", "Кристал Пэлас", "Ростов", "Рубин", "Вентспилс", "Балтику" и юрмальский "Спартак".

"Супер Нова" в данный момент занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии. В следующем матче, который состоится 2 июля, "Супер Нова" дома сыграет с "Аудой".