Колинько стал главным тренером клуба из "Вирслиги"
Бывший вратарь сборной Латвии Александр Колинько стал главным тренером футбольного клуба "Супер Нова", сообщается в соцсетях команды из Высшей Лиги.
Бывший вратарь сборной Латвии Александр Колинько стал главным тренером футбольного клуба "Супер Нова", сообщается в соцсетях команды из Высшей Лиги.
47-летний Колинько ранее работал тренером вратарей в сборной Латвии по футболу, в РФШ, а также в "Шахтёре" из Солигорска. Кроме того, в 2015 году Колинько был главным тренером юрмальского "Спартака".
Сообщается, что в тренерском штабе "Супер Новы" останутся Игорь Кораблёв, Александр Проскурин (тренер вратарей), Андрей Переплёткин и Угис Вилюмс (тренер по физической подготовке).
"Возглавить клуб Высшей лиги - это всегда ответственность и большой вызов. И не имеет значения, на каком месте в турнирной таблице находится команда в данный момент. Конечно, ситуация тяжёлая - последнее место никого и никогда не может радовать, поэтому наша задача очевидна - сражаться до конца и сохранить место в Высшей лиге", - заявил Колинько.
Александр Колинько будучи вратарём провёл 94 матча за сборную Латвии. За время своей карьеры он выступал за "Сконто", "Кристал Пэлас", "Ростов", "Рубин", "Вентспилс", "Балтику" и юрмальский "Спартак".
"Супер Нова" в данный момент занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии. В следующем матче, который состоится 2 июля, "Супер Нова" дома сыграет с "Аудой".
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