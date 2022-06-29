Группировка пророссийских хакеров атаковало правительство Норвегии

Из-за кибератаки в Норвегии не были доступны несколько важных сайтов и интернет-служб.

Нападения могут создать чувство неопределенности среди населения и подтверждают, что Норвегия является игроком в нынешней европейской политической ситуации, сообщила директор Агентства национальной безопасности Софи Нистрем

Норвежское СМИ NRK сообщает, что группировка российских хакеров Killnet в Telegram распространила призыв к нападению на Норвегию.

Killnet за последние месяцы неоднократно атаковал сайты правительств и властных структур многих западных странах.