Ср, 29.06.2022
Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Владимир Зеленский о ракетном ударе в Кременчуге
Владимир Зеленский о ракетном ударе в Кременчуге

Группировка пророссийских хакеров атаковало правительство Норвегии

Иллюстративное фото. ФОТО: Pixabay

В последние 24 часа на норвежские предприятия и правительство напала преступная группировка пророссийски-настроенных хакеров, сообщила Служба безопасности Норвегии.

Из-за кибератаки в Норвегии не были доступны несколько важных сайтов и интернет-служб.

Нападения могут создать чувство неопределенности среди населения и подтверждают, что Норвегия является игроком в нынешней европейской политической ситуации, сообщила директор Агентства национальной безопасности Софи Нистрем

Норвежское СМИ NRK сообщает, что группировка российских хакеров Killnet в Telegram распространила призыв к нападению на Норвегию.

Killnet за последние месяцы неоднократно атаковал сайты правительств и властных структур многих западных странах.

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