Фото ⟩ В Латвию на охраняемых грузовиках доставлен первый полный состав нового электропоезда

Так, утром в четверг на двух охраняемых грузовиках с производства в Чехии в Ригу были доставлены оставшиеся два из четырех вагонов нового электропоезда. Локомотив, составные части крыши и первые два вагона электропоезда достигли Риги еще на прошлой неделе.

Галерея: В Латвию доставлен состав нового электропоезда

"Таким образом, сейчас в Латвию доставлен первый полный состав нового электропоезда", - указала представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре, добавив, что перемещение электропоезда из Чехии осуществлялось на автотранспорте через Польшу и Литву.

Тестирование электропоезда на инфраструктуре Latvijas dzelzceļš планируется начать в августе.

Ожидается, что Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров, к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составит 109 метров, каждый из них рассчитан на 436 пассажиров. Заход в поезд будет находиться на одном уровне с пассажирской платформой.

Поезда будут ходить более плавно, чем те, которые используются в настоящее время, а уровень шума в вагонах будет ниже.

Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, у существующих она - 120 км/ч. Максимальную скорость можно будет развивать на участках, где в будущем это позволит железнодорожная инфраструктура.

После приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это значит, что утром и вечером в будние дни, которые традиционно являются наиболее загруженными, поезда будут ходить каждые 15-20 минут. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании Фонда сплочения Европейского союза в размере 114,211 млн евро.

PV было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее PV было на 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.