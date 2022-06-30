Выявлено 645 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 228 случаев случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3486 лабораторных тестов на Covid-19, 18,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 241 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 404 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 835 797 человек в Латвии.