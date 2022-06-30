Выявлено 645 новых случаев Covid-19
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 645 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 645 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 228 случаев случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3486 лабораторных тестов на Covid-19, 18,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 241 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 404 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 835 797 человек в Латвии.
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