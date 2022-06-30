Чт, 30.06.2022
Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну, вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Лондон предоставит Украине военную помощь еще на 1 миллиард фунтов

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 29 июня, правительство Великобритании решило почти удвоить размер военной помощи Украине и выделить дополнительно почти 1 миллиард фунтов стерлингов (1,16 миллиарда евро), сообщает AFP.

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь стране перейти от обороны к наращиванию наступательных операций.

Речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Об увеличении финансирования объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня должен объявить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, атаки России на Украину становятся "все более варварскими" в отсутствие военных успехов, на которые надеется президент Владимир Путин.

Таким образом, всего Великобритании пообещала Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Отметим, что Великобритания была одной из первых стран, выделивших Украине летальную военную помощь в ответ на вторжение России. Великобритания принимает участие и в обучении украинских военнослужащих.

Галерея: Война в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back