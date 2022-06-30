Лондон предоставит Украине военную помощь еще на 1 миллиард фунтов

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь стране перейти от обороны к наращиванию наступательных операций.
Речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и оборудования для радиоэлектронной борьбы.
Об увеличении финансирования объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня должен объявить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, атаки России на Украину становятся "все более варварскими" в отсутствие военных успехов, на которые надеется президент Владимир Путин.
Таким образом, всего Великобритании пообещала Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Отметим, что Великобритания была одной из первых стран, выделивших Украине летальную военную помощь в ответ на вторжение России. Великобритания принимает участие и в обучении украинских военнослужащих.
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