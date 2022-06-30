До 150 кг за раз: IKEA в Литве начала доставлять заказы на велосипедах

Грузовой велосипед на солнечных батарейках – экологичное транспортное решение для IKEA. Велосипед выделяет на 95% меньше CO2 в сравнении с грузовой машиной, и на 65–70% в сравнении с другими грузовыми велосипедами доступными на рынке.

"Экология и устойчивое развитие – один из основных принципов IKEA. Мы придерживаемся его во всех областях нашей работы, начиная от производства товаров, использования ресурсов и услуг. Обслуживание клиентов с заботой об экологии – наша цель, и поэтому мы выбираем экологические решения. Грузовой велосипед на солнечных батареях не только ратует за экологию, но и позволяет быть более мобильными в центре города, а значит более быстрыми и доступными для наших покупателей", – говорит Миндаугас Черниус, Руководитель Отдела обслуживания клиентов IKEA Балтия.

Этим летом проходят пилотные заезды в Вильнюсе. Часть онлайн заказов до 30 кг будут доставлены на грузовом велосипеде с солнечными батареями в радиусе 10 км от магазина IKEA Вильнюс.

Максимальный груз для грузового велосипеда – 150 кг, а это значит, что почти 60% ассортимента IKEA может быть доставлено с помощью солнечной энергии.

Будущее за самозаряжающимися устройствами

Грузовой велосипед SunRider на солнечных батареях создан датской компанией Need The Globe B.V. Компания – пионер в этой области в Европе. Их видение – создать экономику без ископаемого топлива, чтобы большинство людей смогли передвигаться на велосипедах, заряжаемых от зелёной энергии.

"Переход на электричество уже принес свои результаты по выбросам, но большая часть электроэнергии для зарядки аккумуляторов по-прежнему поступает из ископаемого топлива, что по-прежнему приводит к выбросам CO2 Этот грузовой велосипед заряжается от солнечной энергии, солнце обеспечивает в среднем 65-70% заряда, необходимого для ежедневных доставок, и до 100% в солнечные дни", — говорит один из создателей грузового велосипеда Крис ван Хаудт.

По его словам, использование солнечных батарей в грузовых и легковых машинах, домах, велосипедах будет только увеличиваться в будущем, солнечные панели будут полностью или частично заряжать аккумуляторы зелёной энергией.

"Безусловно, конечная услуга по доставке товаров клиенту, сохраняя уровень сервиса и затраты – задача не из лёгких. Компании более удобные и выгодные транспортные условия. Грузовой велосипед на солнечных батареях – экологичный транспорт, который сокращает потребление топливной энергии – является шагом на пути к самозаряжающимся устройствам. Что не маловажно, благодаря мобильности и простоте парковки, с таким велосипедом удобнее доставлять товары в самом центре города. А благодаря солнечной зарядке – велосипед не зависит от наличия электроэнергии или замены батареи, что проще в эксплуатации", – говорит Крис ван Хаудт.