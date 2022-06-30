Бой Бриедиса не покажут в Латвии из-за его позиции по войне в Украине

Следующий бой Бриедис проведёт 2 июля в австралийском городе Голд-Кост, где его соперником станет местный боксёр Джей Опетайя. Латвийскому боксёру предстоит защита чемпионского титула Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 90,7 кг.

Большое количество предыдущих боёв Бриедиса транслировали спортивные каналы TV3 Group и платформа Go3 (ранее были другие названия), но сейчас компания решила отказаться от трансляции поединков.

Заявления Бриедиса о войне России и Украины вызвали бурю в СМИ и соцсетях, поскольку латвийский боксёр сказал, что не будет занимать ни одну из воюющих сторон. Он осудил военные действия, но не режим президента России Владимира Путина.

Директор спортивных программ TV3 Том Цирценис отметил, что TV3 Group категорически осуждает войну России против Украины, поэтому бои Бриедиса не будут транслироваться на каналах компании до тех пор, пока позиция латвийского боксёра не изменится.

"Наша организация выражала поддержку Украине с первого дня российской агрессии: прекратили трансляцию российских телеканалов, удалили контент, произведённый в России, а также прекратили трансляцию игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)", - цитирует Цирцениса Sportacentrs.

Руководитель Best4Sport TV Андрис Мелналкснис сообщил, что им поступало предложение о трансляции боя Майриса Бриедиса, но канал отказался. Sportacentrs сообщает, что Latvijas Televīzija и телеканал TV4 также не рассматривают возможность трансляции боя Бриедиса.