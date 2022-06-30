360 евро за акулу? Белорусам предлагают товары IKEA по заоблачным ценам

Контекст

Компания IKEA ​остановила работу в России и Беларуси из-за российского нападения на Украину. Так, в России все магазины закрылись. В свою очередь, в этом месяце компания заявила, что закрывает офис закупок в Минске (шведы приобретали некоторую продукцию у белорусских производителей).

Сейчас же товары IKEA появились в продаже у российского маркетплейса Wildberries - он работает и в Беларуси.