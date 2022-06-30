360 евро за акулу? Белорусам предлагают товары IKEA по заоблачным ценам
Чтобы приобрести в Беларуси товары IKEA, за некоторые из них придется заплатить чуть ли не в 40 раз больше. Что случилось, рассказало белорусское издание Zerkalo.io.
Чтобы приобрести в Беларуси товары IKEA, за некоторые из них придется заплатить чуть ли не в 40 раз больше. Что случилось, рассказало белорусское издание Zerkalo.io.
Контекст
Компания IKEA остановила работу в России и Беларуси из-за российского нападения на Украину. Так, в России все магазины закрылись. В свою очередь, в этом месяце компания заявила, что закрывает офис закупок в Минске (шведы приобретали некоторую продукцию у белорусских производителей).
Сейчас же товары IKEA появились в продаже у российского маркетплейса Wildberries - он работает и в Беларуси.
Пластиковый стол для детей MAMMUT - 576 рублей 69 копеек (более 210 евро). На маркетплейсе эта позиция уже "со скидкой". Раньше стоила еще дороже. В то же время в Литве (и в Латвии) этот столик можно приобрести за 22,99 евро.
Метровая плюшевая игрушка акула BLÅHAJ на Wildberries обойдется в 981 рублей 62 копейки (более 360 евро). В Литве она стоит 17,99 евро. В Латвии - 17,99 евро.
Напольная металлическая вешалка RIGGA стоит на Wildberries 788 рублей 75 копеек (более 290 евро). В Литве она продается за 19,99 евро (И в Латвии).
Узкая полка-тележка из пластика VESKEN стоит 439 рублей 02 копейки (более 160 евро). В IKEA этот товар сейчас продается со скидкой и стоит 9,99 евро (в Латвии та же цена).
Стеклянный заварочный чайник RIKLIG объемом полтора литра продается на маркетплейсе за 344 рублей 80 копеек (почти 130 евро). Цена в Литве и Латвии - 9,99 евро.
Детский пластиковый табурет FÖRSIKTIG с противоскользящим покрытием стоит 340 рублей 36 копеек (более 125 евро). В литовской и латвийской IKEA - 2,99 евро. Разница в ценах - в 40 раз.
Ароматическая свеча SINNLIG в стеклянном стакане обойдется на Wildberries в 73 рублей 79 копеек (почти 27 евро). В литовской и латвийской IKEA маленькая такая свеча стоит 99 центов, а большая - 1,99 евро.
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