ФОТО: Пресс-фото

Меняющиеся погодные условия, сильные солнечные лучи, отдых у воды – все это может повлиять на состояние нашей кожи и волос! Наслаждайтесь летом и прислушайтесь к советам фармацевта BENU Aptieka Лиене Граудини о том, как выбрать лучшие средства по уходу за кожей лица и тела и солнцезащитные средства, а также о самых популярных средствах для ухода за лицом и телом летом!

Как выбрать наиболее походящую косметику

Выбор косметики по уходу за кожей определяется типом и/или состоянием вашего лица, поскольку от этого зависит, какие средства окажут максимальный эффект. Поможет также ясность в отношении ожидаемого эффекта от применения средства, так как существует широкий выбор косметических средств и, соответственно, эффектов, которые они могут оказывать, объясняет фармацевт Л. Граудиня. Даже летом, предаваясь различным летним развлечениям, не стоит забывать о надлежащем уходе за кожей.

ТОП средств по уходу за кожей лица летом

Фармацевт Л. Граудиня подчеркивает, что эти косметические средства пригодятся летом всем, кто заботится о красоте и благополучии своей кожи:

средство для очистки кожи – мицеллярная вода, гель, пенка или молочко;

сыворотка, особенно если она обладает увлажняющими свойствами;

дневной крем, соответствующий состоянию вашей кожи;

солнцезащитный крем для защиты кожи от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей;

термальная вода на ваш выбор – это универсальное средство можно использовать не только для освежения кожи в жаркий летний день, но и для успокоения раздраженной кожи. Его можно применять на очищенную кожу или на уже нанесенную косметику.

ФОТО: Пресс-фото

Как выбрать солнцезащитный крем?

Сегодня существует широкий ассортимент солнцезащитных средств, и в нем легко запутаться. Солнцезащитные кремы для тела выпускаются в виде кремов, лосьонов и аэрозолей и могут быть выбраны в зависимости от удобства использования. Для лица существует гораздо более широкий выбор солнцезащитных средств, начиная от простых солнцезащитных средств разной консистенции и с различными эффектами (для защиты от солнца пигментированной, куперозной, жирной и проблемной кожи) до солнцезащитных средств с более выраженным антивозрастным эффектом. Следует также помнить, что младенцам и детям полезно использовать специально разработанные солнцезащитные средства с высоким SPF для их чувствительной кожи, объясняет Л. Граудиня.

Фармацевт подчеркивает, что для сохранения свойств крема до истечения срока годности его не следует хранить под прямыми солнечными лучами или в тепле, чтобы он как можно дольше не менял свой химический состав.

Особый уход за волосами – также и летом

Летом солнечные лучи могут сделать волосы более тусклыми и сухими, чем обычно, поэтому их нужно защищать от солнечных лучей так же, как и нашу кожу, объясняет Л. Граудиня. Для этого можно носить головные уборы или использовать специальные солнцезащитные средства. Кроме того, летом можно применять увлажняющие маски для волос или кондиционеры, а также масло или сыворотку, которые сделают ваши волосы более живыми и блестящими.

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