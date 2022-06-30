ФОТО: Пресс-фото

Наступило долгожданное лето, и мы наконец-то можем насладиться теплыми прикосновениями солнца! Для того чтобы солнечные ванны были безопасными и приятными, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом и регулярно наносите его заново. В то же время ситуация в Латвии неутешительна: почти каждый третий житель страны вообще не пользуется солнцезащитными кремами, тем самым подвергая себя воздействию ультрафиолетового излучения и риску ожогов кожи. Наслаждайтесь летом ответственно и ознакомьтесь с рекомендациями клинического фармацевта BENU Aptieka Илзе Приедниеце!

Чаще всего жители Латвии используют солнцезащитный крем при посещении пляжа, однако и в этом случае солнцезащитным кремом пользуются менее половины респондентов (46 %), а всегда пользуются солнцезащитным кремом, находясь на солнце, 18 %. Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka, проведенного в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS. При этом 18 % пользуются солнцезащитным кремом во время отдыха на природе, 13 % – работая в саду, 5 % – на рыбалке, 4 % – посещая мероприятия на открытом воздухе, 4 % – во время занятий спортом, 4 % дали другой ответ, а 6 % не смогли высказать конкретного мнения.

Из-за сильной жары не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00, так как за очень короткое время можно получить серьезный ожог. Если вам необходимо выйти на улицу, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом, но помните, что ни одно средство не обеспечивает 100 % защиту. При выборе солнцезащитного крема следует обратить внимание на то, чтобы он обеспечивал защиту как от UVA-, так и от UVB-лучей, говорит клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

Солнцезащитные кремы необходимо наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце, а также повторно через каждые 2 часа и после купания или повышенного потоотделения. В жаркую погоду необходимо носить соответствующую одежду – легкую и светлых тонов, из натуральных материалов, таких как лен или хлопок, головной убор и солнцезащитные очки. Не забывайте также в течение дня регулярно пить воду. Рекомендуется сократить или перенести на вечер физическую работу и занятия спортом.

ФОТО: Пресс-фото

Если вы получили солнечный ожог, первое, что нужно сделать, – это уйти в тень или в помещение, а также охладить кожу, используя полотенце или ткань для компрессов с прохладной водой, или приняв душ или ванну.

Для успокоения, увлажнения, заживления и регенерации кожи нанесите средство с легкой текстурой – пенку, крем, гель, содержащий декспантенол, алоэ вера или гиалуроновую кислоту и другие ингредиенты. Необходимо следить за потреблением жидкости и пить больше воды, так как в жару организм усиленно теряет ее. Для облегчения боли можно использовать безрецептурные обезболивающие и противовоспалительные средства. Необходимо дать коже зажить и избегать пребывания на солнце, указывает фармацевт. Такие продукты, как сметана, сливочное, растительное масло, определенно не следует наносить на обожженную кожу, так как они могут вызвать ее раздражение, к тому же жирные продукты препятствуют охлаждению кожи. В серьезных случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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