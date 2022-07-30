Куда пропала российская фигуристка Анна Погорилая?

Анна не собиралась сдаваться и вешать коньки на гвоздь, но какое-то время ей предстояло наблюдать за остальными российскими и фигуристками и их успехами на мировых соревнованиях.

В период восстановления спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни и в 2018 году вышла замуж за своего коллегу Андрея Невского, который представлял Латвию в танцах на льду.

Со своим будущим мужем Анна познакомилась в 2015 году на чемпионате мира в Шанхае. Они сразу подружились, но не более - фигуристка боялась, что романтические отношения плохо скажутся на её карьере.

Несмотря на это, их отношения со временем всё меньше походили на дружеские. Они вместе летали отдыхать в Доминикану, где девушка познакомила Андрея со своими родителями. В 2017 году Невский решил вручить кольцо Анне на Эйфелевой башне в Париже. Личное счастье быстро вытеснило спортивные неудачи - пока другие фигуристки готовились к Олимпиаде, Аня готовилась к свадьбе.

На торжество позвали только самых близких, а провели его в ретроклубе "Белый берег" в Подмосковье. После свадьбы многие ждали, что Анна объявит о завершении карьеры, но фигуристка по-прежнему уверяла, что не собирается покидать лёд.