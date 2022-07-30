Анна Погорилая в своё время была одной из самых узнаваемых и харизматичных фигуристок России, но уже больше четырёх лет она не появляется на соревнованиях. О том, куда пропала спортсменка рассказывает "Чемпионат".
Куда пропала российская фигуристка Анна Погорилая?
В своё время Погорилая отличалась женственным и чувственным катанием и покоряла зрителей яркими программами. В 2016 году она завоевала главную в карьере награду - бронзу чемпионата мира. Тот турнир выиграла 16-летняя Евгения Медведева, с которой они ещё не раз потом пересекались.
Обе фигуристки тренировались на одном катке, но у разных тренеров. Медведева стремилась на Олимпиаду в Пхёнчхан под руководством Этери Тутберидзе, а Погорилая пыталась добиться того же под руководством Анны Царёвой. Фигуристки пересекались в коридорах и раздевалках, а на лёд выходили лишь на соревнованиях.
Забегая вперёд расскажем, что Анна Погорилая с красным дипломом окончила университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). В московском институте также обучалась Евгения Медведева, которая осваивала профессию тренера.
В июне этого года Медведева на пятёрку защитила диплом на тему "Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках".
Вернёмся к Пхёнчхану, где Медведева и Погорилая так и не встретились. Тот год стал очень сложным для Анны, которая получила травму спины на Гран-при в Канаде и досрочно завершила сезон. А затем пропустила и следующий.
Анна не собиралась сдаваться и вешать коньки на гвоздь, но какое-то время ей предстояло наблюдать за остальными российскими и фигуристками и их успехами на мировых соревнованиях.
В период восстановления спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни и в 2018 году вышла замуж за своего коллегу Андрея Невского, который представлял Латвию в танцах на льду.
Со своим будущим мужем Анна познакомилась в 2015 году на чемпионате мира в Шанхае. Они сразу подружились, но не более - фигуристка боялась, что романтические отношения плохо скажутся на её карьере.
Несмотря на это, их отношения со временем всё меньше походили на дружеские. Они вместе летали отдыхать в Доминикану, где девушка познакомила Андрея со своими родителями. В 2017 году Невский решил вручить кольцо Анне на Эйфелевой башне в Париже. Личное счастье быстро вытеснило спортивные неудачи - пока другие фигуристки готовились к Олимпиаде, Аня готовилась к свадьбе.
На торжество позвали только самых близких, а провели его в ретроклубе "Белый берег" в Подмосковье. После свадьбы многие ждали, что Анна объявит о завершении карьеры, но фигуристка по-прежнему уверяла, что не собирается покидать лёд.
"Я думаю, что повлиять на мою карьеру может только появление детей", - говорила Погорилая. Так и произошло. Будущие родители с нетерпением ожидали появления в их жизни ребёнка - 23 декабря 2020 года Аня родила дочку Еву.
Погорилая с удовольствием выкладывает в соцсетях снимки с Евой и делится секретами шикарной фигуры после родов и впечатлениями от материнства. Из-за беременности и родов Аня не каталась более полутора лет и вернулась на каток лишь в октябре 2021 года.
Фигуристка признавалась, что очень скучала по конькам и решительно настроилась восстановить былую форму.
"Я очень скучала по конькам и по льду, по всей атмосфере фигурного катания, однако мне ещё придётся долго восстанавливаться в зале, чтобы не сломать себе спину на льду", - писала Погорилая у себя в соцсетях.
Многие болельщики ждут от Анны полноценного возвращения в большой спорт, но очевидно, что тяжёлые ежедневные тренировки и разъезды по турнирам не вписываются в её счастливую семейную жизнь. Скорее всего, если мы и увидим Анну на соревнованиях, то уже в качестве тренера.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!