Чт, 30.06.2022
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Вадим Булик, украинский волонтер

Латвия и Эстония вместе закупят системы ПВО средней дальности

Система ПВО. Иллюстративное фото ФОТО: TASS

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Эстонии Калле Лаанет подписали письмо о намерениях по закупке систем ПВО средней дальности во время саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

Пабрикс подчеркивает, что российская агрессия в Украине ясно показывает необходимость систем ПВО.

Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто готов инвестировать в оборону, будет оказана помощь. Эстония - надежный союзник и, безусловно, одна из тех стран, которые сделают все возможное, сказала Лаанет, признавая важность того, что Эстония, помимо поддержки союзников, готова внести и свой вклад в противовоздушную оборону..

Подписанное письмо о намерениях послужит основанием для заключения договора о совместных закупках с Эстонией, что сделает возможной взаимную координацию реализуемых мер, позволит эффективно использовать средства, выделенные на оборону, а также укрепит стабильность и безопасность региона в целом.

В рамках совместной закупки с Эстонией работа по внедрению системы ПВО средней дальности в Латвии начинается немедленно. Также нельзя исключать, что к закупке могут быть привлечены и другие союзники.

Противовоздушная оборона является критически важным элементом военной безопасности Латвии, так как внедрение такой системы значительно повысит способность Латвии сбивать ракеты, которыми в настоящее время обстреливаются города на Украине.

В целях усиления противовоздушной обороны уже сейчас на базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде была развернута поставленная Испанией батарея зенитно-ракетных комплексов Nasams класса "земля-воздух".

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