ВИДЕО ⟩ Конец победной серии "Валмиеры" и очередное поражение "Метты"

20-й тур чемпионата Латвии началася с неожиданного домашнего поражения "Валмиеры" от "Спартака" - 1:2. Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу Алвиса Яунземса, но уже на 33-й минуте Евгений Терехов вывел один на один с вратарём Квадво Асамоа, который не растерялся и сравнял счёт.

Во втором тайме "Валмиера" продолжала владеть инициативой и имела больше возможностей для взятия ворот, но последнее слово осталось за "Спартаком" - на 89-й минуте Асамоа оформил дубль после передачи Олега Лайзанса.

Таким образом, "Спартак" прервал победную серию "Валмиеры", которая насчитывала 15 матчей подряд.

В другом матче четверга РФШ на своём поле обыграла "Даугавпилс" - 4:0. Голами в составе победителей отметились Петр Мареш, Эмерсон и Денис Ракель, который оформил дубль. Победа в этом матче позволила РФШ сократить отставание от "Валмиеры" в турнирной таблице.

В единственном матче пятницы "Лиепая" принимала "Ригу". Матч завершился безголевой ничьей. Самый опасный момент в матче возник на 6-й минуте встречи, когда Готье Манкенда воспольовался ошибкой "Риги" в обороне, перехватил мяч и выбежал один на один с вратарём Нилом Пуриньшем. 24-летний футболист из ДР Конго решил пробить низом, но мяч после его удара попал в штангу ворот.

"Ауда" в гостях одержала победу над "Супер Новой", которую на днях возглавил бывший вратарь сборной Латвии Александр Колинько. Матч проходил в Саласпилсе и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте встречи после гола Марко Регжи, который головой замкнул навес с левого фланга. "Ауда" сумела довольно быстро отыграться и уже на 10-й минуте Томислав Штркаль сделал счёт равным.

"Ауда" в первом тайме осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Мора Гайе, но это не помешало команде одержать выездную победу - на 76-й минуте Илья Семёнов ошибся во время передачи вратарю, мяч перехватил Владимир Степанов, который и принёс победу "Ауде".

Отметим, что "Супер Нова" в этом сезоне пока не одержала ни одной победы. В активе команды 15 поражений и 5 ничьих.

В заключительном матче 20-го тура "Метта" потерпела очередное поражение. На этот раз подопечные Андриса Рихерта на выезде уступили "Тукумсу" - 0:2. Голами в составе хозяев отметились Каспар Анманис и Кристерс Шванс.

Отметим, что "Метта" не может одержать победу с 6 мая, когда дома был обыгран "Тукумс" (3:2).

После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 50 очков. На втором месте располагается РФШ (45), а замыкает тройку лучших "Рига" (41). Далее идут "Лиепая" (40), "Ауда" (30), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (17), "Спартак" (14), "Метта" (13) и "Супер Нова" (5).

В 21-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт с 16 по 18 июля, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Метта" с РФШ, "Спартак" с "Лиепаей", "Рига" с "Супер Новой", а "Ауда" с "Тукумсом".