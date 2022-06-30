Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 66:59 (13:12, 12:19, 21:7, 20:21).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Артур Куруц, который принёс 13 очков в копилку нашей команды. Ещё 10 очков заработали Клавс Чаварс и Андрей Гражулис. Лучшими в составе сербской сборной стали Алекса Аврамович (16 очков) и Ваня Маринкович (12).

Отметим, что сборная Латвии по баскетболу впервые в истории обыграла Сербию.

Сборная Латвии с 9 набранными очками после пяти проведённых матчей возглавляет отборочную группу "А". Сербия с 8 очками занимает второе место, Бельгия (6 очков) - третье, а Словакия (4) - четвёртое.

В последнем матче группового этапа сборная Латвии сыграет со Словакией. Матч пройдёт 3 июля в городе Левице.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах. Ожидается, что в турнире примут участие 32 команды. Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.