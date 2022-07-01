Пт, 1.07.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Фото, видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли не менее 18 человек, включая ребенка

ФОТО: X80001/SCANPIX

Российские войска в ночь на пятницу, 1 июля, обстреляли ракетами Одесскую область, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, десятки получили ранения, сообщили официальные лица.

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению с Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоэтажном доме полностью разрушена лестничная клетка высотой в девять этажей", - говорится в сообщении оперативного командования ВСУ "Юг". Как пишет издание "Страна" со ссылкой на командование ВСУ "Юг", самолеты войск РФ Ту-22 выпустили три ракеты Х-22.

Под завалами девятиэтажного дома спасатели обнаружили 14 погибших и 30 раненых. Погиб один ребенок, трое несовершеннолетних пострадали. Поиски среди обломков продолжаются, сообщил представитель администрации Одесской области по связям с общественностью Сергей Братчук.

На базе отдыха, в свою очередь, частично разрушено здание, погибли три человека, находившиеся в нем. Один из убитых - ребенок. Пострадал один человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

​Спасательные работы продолжаются.

В четверг российские войска также выпустили две ракеты по Одесской области, но тогда обошлось без повреждений и жертв.

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