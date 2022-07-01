Фото, видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли не менее 20 человек, включая ребенка

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению с Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоэтажном доме полностью разрушена лестничная клетка высотой в девять этажей", - говорится в сообщении оперативного командования ВСУ "Юг". Как пишет издание "Страна" со ссылкой на командование ВСУ "Юг", самолеты войск РФ Ту-22 выпустили три ракеты Х-22.

По информации спасателей, 16 человек погибли в жилом доме, четыре - на базе отдыха (среди них - ребенок). 38 человек пострадали. Спасательные работы все еще продолжаются. ​Спасательные работы продолжаются.

Одесское издание "Думская" сообщает, что суббота, 2 июля, объявлено в области траурным днем.

В четверг российские войска также выпустили две ракеты по Одесской области, но тогда обошлось без повреждений и жертв.