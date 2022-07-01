Пт, 1.07.2022
Имперские амбиции России по-прежнему существуют. Если они не получат урока в Украине, то под угрозой будем мы все, и тут речь идет не о Латвии, а обо всем альянсе. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Фото, видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли не менее 20 человек, включая ребенка

ФОТО: X80001/SCANPIX

Российские войска в ночь на пятницу, 1 июля, обстреляли ракетами Одесскую область, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения, сообщили официальные лица.

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению с Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоэтажном доме полностью разрушена лестничная клетка высотой в девять этажей", - говорится в сообщении оперативного командования ВСУ "Юг". Как пишет издание "Страна" со ссылкой на командование ВСУ "Юг", самолеты войск РФ Ту-22 выпустили три ракеты Х-22.

По информации спасателей, 16 человек погибли в жилом доме, четыре - на базе отдыха (среди них - ребенок). 38 человек пострадали. Спасательные работы все еще продолжаются. ​Спасательные работы продолжаются.

Одесское издание "Думская" сообщает, что суббота, 2 июля, объявлено в области траурным днем.

В четверг российские войска также выпустили две ракеты по Одесской области, но тогда обошлось без повреждений и жертв.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back