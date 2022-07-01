Оранжевое предупреждение: 1 июля будет жарким, по Курземе ударит гроза
В пятницу, 1 июля, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, однако в Курземе по крайней мере местами снова ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 1 июля, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, однако в Курземе по крайней мере местами снова ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
Гроза в Курземе может принести сильный ветер и град. Наибольший риск гроз ожидается днем и вечером в северной Курземе.
Преимущественно будет дуть умеренный юго-восточный ветер, в восточных районах страны - слабый восточный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха повысится до +27...+33 градусов.
В Риге ожидается преимущественно солнечный день, будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит +31 градус.
Погоду определяет антициклон, но к западу от Латвии есть область пониженного давления. Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения и жары не рекомендуется длительное время находиться на солнце с 11 до 16 часов.
Температура воды в крупнейших реках и озерах в основном +20...+26 градусов, в море +17...+23 градуса, а в Мерсрагсе и Рое только +13..+14 градусов.
Из-за жары действует оранжевое предупреждение до субботы по всей стране.
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