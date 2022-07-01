ВИДЕО ⟩ Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.
22-летний швед преодолел планку на высоте 6 метров 16 сантиметров и улучшил свой же мировой рекорд на открытом воздухе, установленный 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме (6,15 м). Тогда Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет.
Напомним, Дюплантису также принадлежит мировой рекорд в соревнованиях по прыжкам с шестом в помещении - 6,20 метра, который он установил в марте.
Впервые швед стал мировым рекордсменом в 2020 году на турнире в помещении в польском Торуне, где он показал результат 6,17 м. С тех пор он только обновляет свои достижения.
Дюплантис - олимпийский чемпион Игр в Токио в прыжках с шестом. В Японии для завоевания золота ему хватило результата в 6,02 м.
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