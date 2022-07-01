В Луцавсале избили пожилую пару - они просили сделать музыку тише

25 июня в полицию поступила информация из медучреждения о том, что двое жителей - 64-летняя женщина и ее 56-летний муж - были избиты.

Полиция выяснила, что потерпевший на праздники приехал в свой садовый домик на Луцавсале. Его соседи очень громко слушали музыку, поэтому их попросили понизить громкость.

Это возмутило соседей, и начался спор. Пара вызвала полицию. К моменту ее прибытия соседи уже утихли, и конфликт был урегулирован. Однако позже, когда полиция уехала, двое мужчин из соседнего дома проникли на территорию садового домика супружеской пары и напали на мужчину, избивая его кулаками и ногами.

Жена потерпевшего пыталась защитить мужа, в результате чего агрессивно настроенные мужчины напали и на нее. В результате драки у обоих потерпевших оказались сломаны носы, а у мужчины также несколько ребер. Злоумышленники также украли мобильный телефон жертвы и скрылись.

27 июня на Луцавсале полиция задержала подозреваемых. Один из них заперся в доме и не пускал стражей порядка, поэтому полицейским пришлось выламывать дверь. В доме был задержан мужчина 1982 года рождения. Неподалеку полиция задержала и его сообщника - мужчину 1996 года рождения. Эти лица ранее уже были судимы за хулиганство и нанесение телесных повреждений.

Полицией возбуждено уголовное дело, потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести травм.

К мужчине 1982 года рождения применена мера пресечения - содержание под стражей, а к мужчине 1996 года рождения - полицейский надзор, запрет на приближение к определенной территории и потерпевшим.