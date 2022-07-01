В Валмиере пройдёт международный бойцовский турнир Ghetto Fight

В рамках фестиваля пройдёт международный бойцовский турнир Ghetto Fight, где зрители смогут увидеть бои с участием лучших бойцов Валмиеры и спортсменов со всей Латвии, а также Узбекистана, Литвы и Украины. В течении дня ожидается 12 боёв.

Спортсмены из Валмиеры всегда отличались своим стилем и боями. Такие бойцы, как Армандс Тиленс на Ghetto Fight постоянно показывают особый уровень подготовки и тем самым делают бои очень зрелищными. В этот раз Армандс на турнире поборется за чемпионский пояс Ghetto Fight.

Традиционно турнир пройдёт по своим правилам Ghetto Fight Rules. Это смешанные единоборства, где разрешена ударная и борцовская техника.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Билол Абдурасулов, Махмуд Сайфуллаев, Оскарс Путанс, Эрвинс Карклиньш, Богдан Олейник и многие другие.

"Валмиера всегда выделялась сильными и перспективными бойцами. Мы давно хотели провести турнир в этом городе и вот сейчас настал тот самый момент. Будем очень рады каждому, кто придёт поддержать местных бойцов!", - заявил лидер бойцовского турнира Ghetto Fight Манвел Исаджанян.

Ghetto Games в настоящее время является одним из крупнейших молодёжных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях.