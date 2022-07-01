Выявлено 462 новых случая Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 241,6 случаев случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2253 лабораторных теста на Covid-19, 20,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 183 человека не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 279 - были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 836 259 человек в Латвии, скончались 5860 заболевших.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки изменилось несущественно, увеличившись со 129 до 133 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 29 пациентов с Covid-19, выписан 21 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 53 пациента, в том числе у 43 среднетяжелое течение заболевания, десять пациентов - в тяжелом состоянии.