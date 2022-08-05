Берфе Санджак - спринтерша и модель из Турции

Берфе Санджак - легкоатлетка-спринтерша и модель. Девушка побила рекорды Турции в возрастной категории U-23 в эстафете 4×400 и 4×200, а также выиграла чемпионат Турции в беге на дистанциях 60 и 200 метров.

У бегуньи спортивная семья - оба родителя в своё время тоже занимались лёгкой атлетикой, а брат Берфе даже становился медалистом в своих возрастных группах.

Семья Санджак, которая является одним из основателей Измирского легкоатлетического спортивного клуба (IZAK), продолжает успешно представлять Измир на чемпионатах Турции и международных соревнованиях, воспитывая новых спортсменов.

Кстати, недавно стало известно и о личной жизни спортсменки. Репортёры заметили Берфе в компании Йигита Кочака - популярного турецкого актёра, который сыграл одну из главных ролей в драматическом сериале "Мои братья, мои сёстры".