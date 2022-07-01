Фото ⟩ Во время саммита НАТО в Мадриде предлагали "русский салат": разразился скандал

В ожидании прибытия президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на саммит, международные официальные лица и журналисты были возмущены, увидев в меню ресторана "русский салат".

Сочетание гороха, картофеля, моркови и майонеза - популярное блюдо в испанских ресторанах, но кажется неуместным подавать его как "русский салат" на саммите, где Россия признана угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса.

""Русский салат" на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюд", - заявил журналист Инаки Лопес испанскому изданию La Sexta.

Хотя название салата удивило многих, он, как сообщается, был распродан в течение нескольких часов.

На саммите НАТО в Мадриде "Русский салат" переименовали в "Традиционный" - в первый день саммита блюдо раскупили всего за пару часов.

"Russian salad" was renamed "Traditional" at the NATO summit in Madrid —on the first summit day, the dish was sold out in just a couple of hours#Russian #NATOSummit #stophatingRussians pic.twitter.com/yfizvZ3mL4 — Readovka World (@ReadovkaWorld) June 30, 2022

Когда на банкет в дворец Санта-Крус в центре Мадрида прибыл министр обороны и иностранных дел, меню было изменено. Испанский шеф-повар Хосе Андрес подал классическую закуску тапас, добавив "томатные клецки" и назвав ее "украинским салатом".

Как сообщалось, в новой доктрине безопасности НАТО Россия была признана прямой угрозой. На саммите в Мадриде лидеры альянса подписали новую стратегическую концепцию , которая определит цели и подход НАТО на следующие десять лет. Последний раз такой документ принимался в 2010 году. Президент США Джо Байден заявил, что США усилят силы НАТО в Европе на суше, море и в воздухе, также планируется увеличить количество американских солдат в странах Балтии.