Фото ⟩ Во время саммита НАТО в Мадриде предлагали "русский салат": разразился скандал

В ожидании прибытия президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на саммит, международные официальные лица и журналисты были возмущены, увидев в меню ресторана "русский салат".
Сочетание гороха, картофеля, моркови и майонеза - популярное блюдо в испанских ресторанах, но кажется неуместным подавать его как "русский салат" на саммите, где Россия признана угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса.
""Русский салат" на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюд", - заявил журналист Инаки Лопес испанскому изданию La Sexta.
Хотя название салата удивило многих, он, как сообщается, был распродан в течение нескольких часов.
На саммите НАТО в Мадриде "Русский салат" переименовали в "Традиционный" - в первый день саммита блюдо раскупили всего за пару часов.
Когда на банкет в дворец Санта-Крус в центре Мадрида прибыл министр обороны и иностранных дел, меню было изменено. Испанский шеф-повар Хосе Андрес подал классическую закуску тапас, добавив "томатные клецки" и назвав ее "украинским салатом".
Как сообщалось, в новой доктрине безопасности НАТО Россия была признана прямой угрозой. На саммите в Мадриде лидеры альянса подписали новую стратегическую концепцию , которая определит цели и подход НАТО на следующие десять лет. Последний раз такой документ принимался в 2010 году. Президент США Джо Байден заявил, что США усилят силы НАТО в Европе на суше, море и в воздухе, также планируется увеличить количество американских солдат в странах Балтии.
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