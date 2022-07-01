Остапенко первой вышла в четвёртый круг Уимблдона

В матче третьего круга Остапенко обыграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу. Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счётом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу латвийской теннисистки.

По ходу матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу (43 WTA) шесть эйсов, девять двойных ошибок и три брейка при восьми брейк-пойнтах. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу румынки.

Таким образом, Остапенко стала первой теннисисткой вышедшей в четвёртый раунд Уимблдона.

В четвёртом раунде Уимблдона 25-летняя Остапенко сыграет с гречанкой Марией Саккари (5 WTA) или немкой Татьяной Марией (103 WTA).

Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Бегу в этом году повторила свой лучший результат 2015 и 2021 годов, когда ей удалось дойти до третьего раунда.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.