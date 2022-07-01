Умер баскетбольный тренер Арманд Краулиньш

Краулиньш начинал свою тренерскую карьеру в качестве главного наставника женских команд. В 1972 году под его руководством баскетболистки рижского "Локомотива" стали чемпионками Латвии, а два года спустя Крауклиньш возглавил ВЭФ - сильнейшую мужскую команду Латвии.

Затем он работал в ташкентской команде "Университет", московском "Динамо", рижском АСК, а также работал тренером в Ираке и Колумбии.

В 1991 году Краулиньш вернулся в Латвию и снова стал главным тренером ВЭФ. Затем он работал в командах "Броцени" и "SWH-Броцени", с которыми трижды становился чемпионами Латвии. В 1995 году он согласился тренировать донецкий "Шахтёр", а в 1997 году был назначен главным тренером "Вентспилса", который в 2000 году впервые стал чемпионом Латвии под руководством Краулиньша.

В 1992 и 1993 годах Краулиньш впервые руководил мужской сборной Латвии, а в 1999 году он во второй раз вернулся на этот пост и тренировал сборную аж до 2003 года.

В 2004 году он стал главным тренером женской сборной Латвии, но уже в следующем году подал в отставку. После этого Краулиньш поработал в московском и курском "Динамо" и перешёл в систему БК "Вентспилс", которую покинул лишь в 2011 году. В 2013 году под его руководством женский баскетбольный клуб "Цесис" стал чемпионом Латвии.

За заслуги перед латвийским баскетболом Арманд Краулиньш был награждён Орденом Трёх Звёзд.