В борьбе за получение контроля в партии "ковидскептиков" дошло до драки и вызова полиции

BSL была основана примерно девять месяцев назад - за неполный год до выборов в Сейм, что дает ей право принимать участие в этих выборах.

Наиболее заметным активистом создания партии был Артур Бернис, который стал и председателем правления BSL. Бернис известен своей деятельностью в соцсетях, где во время основания партии он пытался привлечь подписчиков, в основном используя в своих сообщениях направленную против государственной борьбы с Covid-19 риторику, как это тогда делали партии Алдиса Гобземса и Айнара Шлесерса.

Опубликованная в регистре политических партий в Latvijas Vēstnesis информация свидетельствует, что теперь в правлении BSL произошли изменения, из правления был исключен как Бернис, так и еще четыре члена - Рихард Акментиньш, Кристине Эглите, Том Прокофьев и Рудольф Сауюс. Вместо них в правление партии попали Гунтарс Дзенис, ставший ее руководителем, Айнар Иесавс и Арманд Бренгулис.

Как в своих видеоблогах сообщает Бернис, этим летом в основанной им партии шла борьба за власть, ее руководство пытались захватить "прокремлевские люди", которые готовы пригласить в Латвию российскую армию, только чтобы сменить нынешнее правительство, а для него такая прокремлевская позиция неприемлема.

Одно из собраний партии прошло в конце мая, тогда руководство партии не впустили в место проведения, однако собрание прошло на улице. В середине июня прошло повторное собрание партии, на котором произошла драка и пришлось вызывать полицию. Одним из участников драки был активист "вакциноскептиков" Айвар Сманс, который, по словам Берниса, вообще не является членом BSL и пришел на собрание только для того, чтобы вызвать конфликт. Из партии были исключены и Дзенис и Иесавс.

Artūra Berņa bačatas štābs, kurā mājo viņa grupējums “Brīvai, stiprai Latvijai”, šodien, Miera ielā 32 tika šturmēts no “Tautas kalpu” puses un Smans tika izmantots kā torpēda, kuru gan kāpņu telpā neitralizēja, tad arī VP ieradās un kaislības norima 🤭https://t.co/reDd3Hknjh pic.twitter.com/H3NKePkSWn — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) June 12, 2022

На последнем собрании членов партии прошло голосование о возможности договориться о сотрудничестве с другими партиями, чтобы совместно стартовать на выборах в Сейм. Переговоры велись с несколькими партиями, в том числе с остатками KPV LV, рассказал Бернис, который думает, что борьба за контроль над его партией связана именно с желанием получить платформу для старта на выборах в Сейм, и ее реализуют люди, которые сами основать партию не могут.

Кроме того, на собрании было восстановлено предыдущее правления партии.