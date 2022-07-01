Пт, 1.07.2022
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В борьбе за получение контроля в партии "ковидскептиков" дошло до драки и вызова полиции

ФОТО: Shutterstock

В начале лета наблюдалась борьба за контроль в партии "Свободной сильной Латвии" ("Brīvai stiprai Latvijai" (BSL)), дошло даже до драки и привлечения полиции.

BSL была основана примерно девять месяцев назад - за неполный год до выборов в Сейм, что дает ей право принимать участие в этих выборах.

Наиболее заметным активистом создания партии был Артур Бернис, который стал и председателем правления BSL. Бернис известен своей деятельностью в соцсетях, где во время основания партии он пытался привлечь подписчиков, в основном используя в своих сообщениях направленную против государственной борьбы с Covid-19 риторику, как это тогда делали партии Алдиса Гобземса и Айнара Шлесерса.

Опубликованная в регистре политических партий в Latvijas Vēstnesis информация свидетельствует, что теперь в правлении BSL произошли изменения, из правления был исключен как Бернис, так и еще четыре члена - Рихард Акментиньш, Кристине Эглите, Том Прокофьев и Рудольф Сауюс. Вместо них в правление партии попали Гунтарс Дзенис, ставший ее руководителем, Айнар Иесавс и Арманд Бренгулис.

Как в своих видеоблогах сообщает Бернис, этим летом в основанной им партии шла борьба за власть, ее руководство пытались захватить "прокремлевские люди", которые готовы пригласить в Латвию российскую армию, только чтобы сменить нынешнее правительство, а для него такая прокремлевская позиция неприемлема.

Одно из собраний партии прошло в конце мая, тогда руководство партии не впустили в место проведения, однако собрание прошло на улице. В середине июня прошло повторное собрание партии, на котором произошла драка и пришлось вызывать полицию. Одним из участников драки был активист "вакциноскептиков" Айвар Сманс, который, по словам Берниса, вообще не является членом BSL и пришел на собрание только для того, чтобы вызвать конфликт. Из партии были исключены и Дзенис и Иесавс.

На последнем собрании членов партии прошло голосование о возможности договориться о сотрудничестве с другими партиями, чтобы совместно стартовать на выборах в Сейм. Переговоры велись с несколькими партиями, в том числе с остатками KPV LV, рассказал Бернис, который думает, что борьба за контроль над его партией связана именно с желанием получить платформу для старта на выборах в Сейм, и ее реализуют люди, которые сами основать партию не могут.

Кроме того, на собрании было восстановлено предыдущее правления партии.

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