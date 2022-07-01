Главное за 1 июля ⟩ Повышение необлагаемого минимума, новые города Латвии и когда закончится жара

Неприятную ситуацию днем в четверг, 30 июня, пришлось пережить женщине на Островном мосту - ее автомобиль внезапно загорелся, и ей пришлось самой принимать решение, где тормозить и как машину тушить.

В пятницу, 1 июля, в возрасте 82 лет скончался заслуженный баскетбольный тренер Арманд Краулиньш. Об этом сообщил Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).

Тарифы на природный газ AS Latvijas gāze для населения вырастут с пятницы, 1 июля, в зависимости от объема потребления на 65,6%-89,9%, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В четверг, 30 июня, в Земгале мужчина получил серьезные травмы, упав в зерновой элеватор. По предварительной информации, в г. Элея при исполнении служебных обязанностей в элеватор, глубина которого составляет шесть метров упал мужчина 1976 года рождения. В результате несчастного случая он получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На рижской Луцавсале, получив выговор за прослушивание громкой музыки, ранее судимые люди избили мужчину и женщину, сообщает Государственная полиция.

В течение месяца в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) за жизнь боролся мужчина, попавший в ДТП, катаясь на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Два дня назад, в четверг, 30 июня, 30-летний мужчина скончался.

Главное за рубежом:

Российские войска в ночь на пятницу, 1 июля, обстреляли ракетами Одесскую область, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения, сообщили официальные лица.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите НАТО в Мадриде, что санкции Европейского союза могут не применяться к товарам, следующим по транзиту между Россией и Калининградом.

Суд в Чернигове приступил к слушанию дела российского танкиста Михаила Куликова. Тот признал вину в обстреле жилой многоэтажки на окраине украинского города 26 февраля.

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Би-би-си рассказывает, как он будет работать и почему попасть в Украину гражданам России будет по-прежнему непросто.

Местные поклонники Путина оперируют не его реальным образом, а иллюзией. Тем не менее, исходящая от путинистов опасность - реальная, однако в Эстонии гораздо больше людей, готовых сражаться насмерть за свободу и независимость, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.

Экспорт электроэнергии Украины в Европейский Союз (ЕС) может частично заменить российский газ, потребляемый ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Российские войска покинули остров Змеиный в Черном море, который они пытались удерживать четыре месяца, потеряв крейсер, боевые катера, десантную баржу и вертолет.

Интересное чтиво:

"Элвис" - фильм про легендарного музыканта, где в главной роли совсем не он. Но многие будут в восторге!

Эти препараты бесполезные, а в некоторых случаях могут быть даже опасны! Издание "Служба поддержки" в своем Instagram helpdeskmedia собрало основной список таких лекарств.