Пт, 1.07.2022
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Джоко Видодо, президент Индонезии
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Великобритания: Вывод российских войск с острова Змеиный - необходимость, а не "жест доброй воли"

Остров Змеиный ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

То, что российские военнослужащие покинули остров Змеиный, - это не "жест доброй воли", как утверждает Москва, а скорее необходимость, считает Министерство обороны Великобритании.

Министерство в своей новейшем сообщении о ситуации в Украине указало, что в последние недели армия Украины атаковала российских солдат на острове Змеиный ракетами и беспилотниками.

Ракеты попали и в корабли российского военного флота, которые пытались доставить оснащение на остров Змеиный.

Россия, скорее всего, решила вывести солдат с острова, так как военнослужащие были изолированы там и подвержены нападениям со стороны Украины, считает Минобороны Великобритании.

Напомним, Россия оккупировала остров Змеиный 24 февраля, в первый день вторжения. В четверг Министерство обороны России сообщило, что российская армия отошла с острова, "проявив жест доброй воли".

Между тем, как сообщает украинская версия Forbes, Россия потеряла на острове Змеиный за четыре месяца 915 миллионов долларов.

Самой большой потерей, по оценкам украинского Forbes, стал затонувший крейсер "Москва" за $750 млн.

Кроме того, на Змеином было уничтожено как минимум восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью в 100 миллионов долларов.

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