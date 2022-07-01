Пт, 1.07.2022
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Милла Йовович, голливудская актриса
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Вратарь сборной России отказался выступать за ЦСКА и собрался в НХЛ. Но не успел

Иван Федотов ФОТО: AP/Scanpix

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Как пишет "Фонтанка", он был задержан оперативниками уголовного розыска на выходе из ледовой Арены в Купчино, после чего ему предложили поехать в военкомат.

В свою очередь по информации "Спорт-экспресс", Федотов был задержан непосредственно сотрудниками военкомата.

Ранее Федотов выступал за ЦСКА, однако в мае этого года появилась информация о том, что он может перейти в клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз".

Как сообщает "Фонтанка",

в июле хоккеист планировал покинуть Россию и прямо заявил руководству клуба, что больше не будет выступать за ЦСКА.

Издание пишет, что в главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, у которой "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии", соответственно, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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