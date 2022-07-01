Далеко не все пребывающие в Ригу украинские беженцы соглашаются переезжать в другой город

До 15:00 к представителям Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в центре поддержки обратились 64 человека, среди них восемь детей и две семьи с домашними животными.

С 1 июля в Риге прибывающих украинцев больше не размещают в гостиницах, поэтому VUGD ищет им жилье в других самоуправлениях.

На сегодняшний день временно в гостиницах Риги размещено около 1800 украинских беженцев. Те, у кого заканчивается установленный правительством 120-дневный период, места размещения должны покинуть, а остальным проживание продолжает обеспечивать самоуправление.

Из отдельных гостиниц людей постепенно перемещают в другие места проживания, которые предложили самоуправлению более низкие цены.

Украинских беженцев постепенно планируется переселить в квартиры, предоставленные рижанами, но пока их количество не так велико, поэтому дума призывает горожан регистрировать в единой государственной системе жилье, которое они готовы предоставить беженцам, и подавать заявки на гарантированные государством компенсации.

Как сообщалось, с 1 июля Рига, не получив поддержки в виде финансирования, прекратила прием новых украинских беженцев. Об этом ранее на пресс-конференции сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр отметил, что в Ригу прибыло 16 600 беженцев, что на 3000 человек больше, чем предусмотрено национальным планом размещения беженцев.

Как ранее сообщил Латвийский союз самоуправлений, с сегодняшнего дня, когда снижена поддержка за размещение беженцев, другое пристанище придется искать почти 3000 беженцев.

ЛСС отмечает, что не только в Риге, но и во многих других самоуправлениях уже достигнуты квоты на размещение беженцев.