"Тысячи личинок в куколках". Жители Пурвциемса потрясены страшным зрелищем

Страшную сцену у магазина Rimi в Пурвциеме, на улице Стирну, местные жители сравнивают со сценами, достойными фильмов ужасов. Жители убеждены, что нужно спасти стволы и убрать паутины со всеми насекомыми.

Представитель Государственной службы защиты растений Анитра Лестланде призывает не беспокоиться.

Она подтверждает, что личинки безвредны для человека.

Специалист объясняет, что на дереве поселилась горностаевая черемуховая моль. "Это обычный вредитель в Латвии, который имеет тенденцию размножаться каждый год, в зависимости от погоды".

Янис Дрейманис, энтомолог Латвийского национального музея природы, также подтверждает влияние погоды. Он объясняет, что моль плетет паутину, чтобы защитить себя от птиц.

Избавляться от моли не стоит, она не вредит дереву. Обглоданные листья отрастут на следующий год.

Очень скоро личинки вылупятся и улетят.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке