Цены на топливо в странах Балтии снизились

В Таллинне цены на бензин упали на 3,6 цента. Цена дизельного топлива снизилась на 7,6 цента, сообщает rus.postimees со ссылкой на BNS.

В Риге цены на 95-й бензин упали на 2 цента, на 98-й бензин - на 4 цента, на дизельное топливо - на 1 цент.

В Вильнюсе цены на бензин упали на 5 центов, а на дизельное топливо - на 1 цент.

Стоимость 95-го бензина в эстонской столице в среду составляла 2,119 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 10 центов больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го бензина в Таллинне составила 2,169 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 5,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,999 евро, что на 11,5 цента меньше, чем в Риге, и на 1 цент меньше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.