Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю Марту Погиню

1 июля этого года в период между 12:30 и 15:00 девочка ушла с места своего проживания в Риге, на улице Саркандаугавас, и не вернулась.

Приметы девочки: рост примерно 170 сантиметров, среднего телосложения, светлые обесцвеченные волосы до подбородка. Была одета в короткие джинсовые шорты, черный топ, черную куртку с капюшоном и черные босоножки.

Как поясняют в Госполиции, девочка может гостить у подруги по имени Вика.

Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девочки и любого, кому известно возможное местонахождение подростка, сообщить о нем по телефону 67085921 или 110.