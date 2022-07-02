Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю Марту Погиню
Государственная полиция разыскивает пропавшую Марту Погиню, 2010 года рождения, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Диана Лукина.
Государственная полиция разыскивает пропавшую Марту Погиню, 2010 года рождения, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Диана Лукина.
1 июля этого года в период между 12:30 и 15:00 девочка ушла с места своего проживания в Риге, на улице Саркандаугавас, и не вернулась.
Приметы девочки: рост примерно 170 сантиметров, среднего телосложения, светлые обесцвеченные волосы до подбородка. Была одета в короткие джинсовые шорты, черный топ, черную куртку с капюшоном и черные босоножки.
Как поясняют в Госполиции, девочка может гостить у подруги по имени Вика.
Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девочки и любого, кому известно возможное местонахождение подростка, сообщить о нем по телефону 67085921 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!