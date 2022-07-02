Бриедис проиграл свой второй бой в карьере и лишился чемпионского пояса

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Опетаи единогласным решением судей: 116-112, 115-113 и 116-112.

AND THE NEW!!!



116-112, 115-113, 116-112



Opetaia weathers a late storm from Briedis to take the IBF Cruiserweight title!!



Australia has a new world champion! Congrats to all 🇦🇺🦷!! pic.twitter.com/POQIN31Mw8 — Rob- BoxingShrew 🥊🇬🇧 (@BoxingShrew) July 2, 2022

В начале боя Опетая чаще атаковал Бриедиса, время от времени заставая латвийского боксёра врасплох. Сам Бриедис больше работал через корпус, а когда входил в клинч, то иногда действовал грязно и старался вымотать соперника ударами на грани нарушения правил.

В одном из эпизодов Бриедис ударил австралийца в затылок, за что был освистан местной публикой.

В конце четвёртого раунда Опетая потряс Бриедиса левым апперкотом, после которого у латвийского боксёра на протяжении всего оставшегося боя из носа шла кровь. В дальнейшем Майрис бросался на соперника и старался отомстить за каждый пропущенный удар, а в 8-м раунде Бриедис дал понять, что не собирается просто так отдавать пояс. Он пошёл в атаку и несколько раз хорошо попал по лицу и в корпус оппонента.

К концу поединка боксёры заметно устали и темп боя замедлился. Бриедис всячески пытался переломить ход поединка, понимая, что уступает по очкам, но в итоге Опетая смог удержать добытое ранее преимущество.

Таким образом, Джей Опетая отобрал у Бриедиса чемпионский пояс по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг, которым латвийский боксёр владел с сентября 2020 года. Теперь на счету 27-летнего австралийца 22 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. Опетая впервые боксировал за титул чемпиона мира.

37-летний Бриедис за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. Поражение от Опетаи стало для Бриедиса вторым в карьере. Ранее о проигрывал лишь в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.