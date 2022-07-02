Пентагон: Украина успешно использует системы HIMARS в Донбассе

"Украинцам удается тщательно выбирать цели, которые подрывают усилия России более последовательно, чем если бы они использовали системы ближнего радиуса действия", - сказал чиновник в пятницу.

В пятницу Wall Street Journal опубликовал эксклюзивный репортаж из подразделения, которое в течение последних двух недель было первым, использовавшим четыре пожертвованные Соединенными Штатами Украине системы HIMARS. Украинские военнослужащие в ускоренном темпе были обучены их использованию в Германии. По их словам, это оружие уже начало изменять соизмерение сил в Донбассе, где у России есть значительное преимущество в плане артиллерии. Однако у России такого оружия нет.

По словам украинских военных, они уничтожили десять важных российских военных объектов, в том числе штаб российской армии в Изюме. Ранее у них не было оружия такой точности и такого большого радиуса действия - до 80 километров, что позволяет атаковать цели далеко за линией фронта.

Подготовка HIMARS к выстрелу занимает 2-3 минуты, система меняет позицию месторасположения уже спустя 20 секунд после запуска ракеты, избегая таким образом ответного удара.

В том числе и из-за высокой стоимости ракет, которые стоят 155 тысяч долларов за штуку, перед каждым ударом тщательно отбираются цели и устанавливаются их точные координаты. До сих пор преимущество отдавалось российским штабам, оружейным складам и казармам.

В июле Украина должна получить еще четыре системы HIMARS. Германия и Великобритания сообщили о готовности обеспечить Украине три таких комплекса. Американские военные аналитики, которых цитирует The New York Times, утверждают, что Украине нужны от 60 до 100 современных систем запуска ракет, чтобы получить преимущество на поле боя.

Россия остро критиковала передачу такого оружия Украине, обещая строгий ответ, если реактивные системы залпового огня будут использованы для ударов по целям на территории России.

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